Centrais sindicais convocam 'dia de lockdown' para esta quarta-feira

As centrais também pedem que os cidadãos adotem o isolamento nesta quarta em sinal de respeito às vítimas da Covid-19, mas também de protesto contra a política errática do governo de combate à pandemia. Nesta terça-feira (23), o Brasil bateu novo recorde de mortes em decorrência da doença, com 3.158 óbitos em 24 horas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais convocaram para esta quarta-feira (24) uma série de protestos em defesa da vacinação contra a Covid-19, do auxílio emergencial de R$ 600 e medidas de proteção ao emprego, às empresas e às populações vulneráveis.

