Centrais criam novo site conjunto para denúncias de assédio eleitoral

A coação ou assédio para influenciar o voto podem ser enquadrados no artigo 301 do Código Eleitoral. A legislação prevê pena de até quatro anos de reclusão e pagamento de multa para quem "usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido".

Segundo a central, as denúncias podem ser anônimas e se recomenda o uso de registros com vídeos, imagens ou outros documentos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do avanço das denúncias de assédio eleitoral no trabalho, as centrais sindicais concentraram os canais de registro em um novo site, lançado na sexta (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.