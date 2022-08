Cenário eleitoral divide previsões de empresários

Antonio Carlos Pipponzi, presidente do conselho da RaiaDrogasil, ainda vê espaço para a terceira via. "Estamos em um quadro muito polarizado em que o percentual de votos por exclusão é muito grande. Com o tempo significativo de TV da candidata Simone Tebet, poderá haver mudanças expressivas no cenário", afirma.

Na opinião do empresário Lawrence Pih, é mais provável Lula vencer no primeiro turno. Ele não vê chance de retorno em voto após os benefícios sociais oferecidos por Bolsonaro como o Auxílio Brasil de R$ 600.

A última rodada da pesquisa Datafolha realizada na semana passada, de terça (16) a quinta (18), mostrou Lula à frente, com Bolsonaro avançando nas intenções de voto e sem movimento significativos na terceira via.

Há pouco consenso nas previsões sobre os efeitos eleitorais que Bolsonaro pode faturar com a concessão de benefícios, e uma parte dos defensores da terceira via começa a perder o entusiasmo.

