Celular chega a mais da metade das crianças e dos adolescentes de 10 a 13 anos

Quase 60% dos idosos acessam internet Ainda segundo o IBGE, a proporção de pessoas com dez anos ou mais que usou a internet no período de referência da pesquisa subiu de 79,5% para 84,7% de 2019 para 2021.

Na outra ponta da lista, preenchida pela população mais velha, com 60 anos ou mais, a proporção com celular subiu de 66,6% em 2019 para 71,2% em 2021.

O uso de celular aumentou de maneira geral nesse período. A proporção de pessoas com dez anos ou mais que tinha o aparelho subiu de 81,4% para 84,4%. No começo da série, em 2016, estava em 77,4%.

A série histórica teve início em 2016 e sofreu interrupção em 2020. A pausa ocorreu à época porque a coleta dos dados foi prejudicada pelas restrições do ano inicial da pandemia. Por isso, o foco da pesquisa é a comparação de 2021 com 2019, antes da crise sanitária.

O maior percentual de crianças e jovens com celular foi verificado no Sul (59,4%). O Norte teve o menor (32,9%).

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, mais da metade das crianças e dos adolescentes de 10 a 13 anos conta com celular para uso pessoal no Brasil, indicam dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

