Cebola salta 130%, e gasolina cai 25,8%; veja as maiores altas e baixas do IPCA

O etanol veio na sequência das maiores baixas do IPCA, com recuo de 25,42% no ano.

A outra ponta da lista, a das maiores baixas do IPCA, foi ocupada pela gasolina. No acumulado de 2022, o produto caiu 25,78%.

A Guerra da Ucrânia gerou pressão adicional. O conflito elevou os custos de produção e as cotações de commodities agrícolas no mercado internacional.

O ano de 2022 foi marcado pelo clima adverso no país, com registros de seca e chuvas intensas em regiões produtoras de alimentos.

Entre os 377 subitens (bens e serviços) que compõem o indicador oficial de inflação do país, as maiores altas de preços vieram de parte dos alimentos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em 2022, o brasileiro gastou mais para comer e menos para encher o tanque do carro. É o que sinalizam os dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

