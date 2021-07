Ceará e Rio são os estados que mais perderam empregados durante pandemia, afirma IBGE

"Com a pandemia, setores de serviços tiveram uma dificuldade muito grande na geração de receitas. Como um hotel vai gerar receita de forma digital? Até para os restaurantes fica mais complicado, embora tenham investido nesse tipo de atendimento. Essas dificuldades se refletem na demanda por trabalhadores", afirma o economista Fabio Bentes, da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

"O Ceará tem uma demanda turística elevada, mas boa parte do setor ficou fechada na pandemia. Comércio e outros serviços também foram paralisados", ressalta o economista Francisco José Silva Tabosa, professor da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Os dados do IBGE também detalham a natureza formal ou informal das vagas. Nesse tipo de recorte, entre o primeiro trimestre de 2020 e igual período de 2021, as maiores perdas no Ceará foram de empregados com carteira no setor privado (-232 mil), trabalhadores por conta própria sem CNPJ (-107 mil) e domésticos sem carteira (-83 mil).

No Ceará, a queda de 14,6% fez a população ocupada passar de 3,6 milhões para 3,1 milhões. A baixa vagas foi puxada pelo comércio, que perdeu 128 mil vagas, e por serviços de alojamento e alimentação, com redução de 102 mil postos.

Na contramão da maioria das regiões, Acre (2,7%), Roraima (1,4%) e Alagoas (1,4%) foram as únicas unidades da Federação onde houve variação positiva no total de ocupados.

Em termos proporcionais, Ceará (-14,6%) e Rio (-12,3%) tiveram as maiores quedas na população ocupada. Nos estados, o mercado de trabalho sofreu mais com restrições da crise sanitária a atividades intensivas em mão de obra nos setores de comércio e serviços.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.