CDB é o melhor investimento no 1º semestre e cripto, o pior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os juros altos colocaram o CDB (Certificado de Depósito Bancário) oferecido por bancos de médio porte na posição de melhor aplicação financeira do país no primeiro semestre de 2022, segundo levantamento do buscador de investimentos Yubb.

A remuneração média desse tipo de CDB foi 6,78% entre janeiro e junho deste ano, correspondendo a 126% do CDI (Certificado de Depósitos Interbancários), que avançou 5,36% do mesmo período. CDI é o título de dívida negociado exclusivamente entre bancos cuja taxa de juros serve de referência para o mercado de crédito.

CDBs de bancos médios também foram os únicos investimentos, entre os considerados no levantamento, com desempenho superior ao acumulado na prévia da inflação oficial (IPCA-15) do período, de 5,65%.

Entre as 16 opções analisadas, as duas últimas posições ficaram com as criptomoedas bitcoin e ethereum, que fecharam o semestre com perdas de 62,87% e 74,31%, respectivamente.

Ainda acompanhando a inflação de perto, o Tesouro Selic apresentou ganho de 5,58%. O CDB contratado por meio de grandes bancos rendeu ao investidor em 4,29%. Instituições desse porte costumam oferecer rendimentos inferiores à totalidade do CDI.

Dividendos pagos a acionistas se mostraram uma opção resistente à crise neste semestre. O Idiv (índice de Dividendos) da B3, a Bolsa de Valores brasileira, rendeu 4,58%.

Investimento mais popular do país, a caderneta de poupança rendeu 3,63% e ficou entre as poucas aplicações com variação positiva no período, sem considerar o avanço da inflação.

A renda variável entregou prejuízos significativos para quase todas as aplicações realizadas nos primeiros seis meses de 2022.

Até mesmo o dólar, que em junho entregou a maior valorização mensal desde março de 2020, não subiu com a força necessária para compensar as perdas do primeiro trimestre. Desta forma, a moeda americana teve baixa semestral de 5,69%.

No mercado de ações, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, caiu 5,99% no semestre. O resultado da primeira metade do ano foi severamente agravado pelo desempenho no segundo trimestre, quando o indicador afundou 17,88%.

Esse foi o pior resultado desde o mergulho de 36,86% apurado no encerramento do primeiro trimestre de 2020.

Com queda mensal de 11,5%, o Ibovespa também teve em junho o seu pior mês desde o tombo de 29,9% em março de 2020, quando a confirmação da pandemia gerou pânico entre investidores.

O mercado mundial passa por um momento de grande volatilidade e aversão aos investimentos em renda variável, considerados mais arriscados.

Para enfrentar a maior inflação em quatro décadas, o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) vem acelerando a escalada dos juros no país, ampliando temores de que esse aperto ao crédito poderá provocar recessão nos EUA, prejudicando toda a economia mundial.

O movimento desencadeado atualmente pelo Fed está na contramão da injeção de liquidez realizada pela autoridade monetária durante os períodos mais graves da pandemia. O volume de dinheiro disponível no mercado, na época, ajudou a impulsionar aplicações arriscadas, como as criptomoedas.

O aperto monetário do Fed, portanto, é o principal responsável por reverter a tendência de ganhos, segundo Ayron Ferreira, da Titanium Asset, especializada em criptoativos.

"O cenário macroeconômico e o prolongamento da tensão global, com os indícios cada vez mais fortes de uma recessão, seguem como driver importante de reforço da aversão a risco e diminuição da confiança do consumidor com a alta inflação se consolidando ao redor do mundo", comentou Ferreira.

*

RANKING INVESTIMENTOS 1º.SEM.2022

Levantamento do Yubb com rendimento médio acumulado entre janeiro e junho, sem considerar a inflação, em %

CDB Banco médio: 6,78

Tesouro Selic: 5,58

Idiv: 4,58

CDB banco grande: 4,29

Poupança: 3,63

Tesouro pré-fixado: 0,59

Ifix: -0,33

Tesouro IPCA: -0,41

Dólar: -5,69

Ibovespa: -5,99

Ouro: -8,05

SMLL: -19,69

IVVB11: -26,18

BDRX: -27,61

Bitcoin: -62,87

Ethereum: -74,31

Fonte: Yubb