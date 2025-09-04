   Compartilhe este texto

Caso Master não representa risco sistêmico para o setor financeiro, dizem analistas

Por Folha de São Paulo

04/09/2025 17h45 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma eventual quebra do Banco Master não representa um risco para o sistema financeiro do Brasil, dizem analistas. Para eles, o banco não é grande o suficiente para contaminar o setor. Além disso, o FGC (Fundo garantidor de Crédito) assegura muitos credores em caso de falência.

"O Master não é um banco que tem um tamanho para apresentar um risco sistêmico e não tem uma disseminação ao longo de clientes e de tomadores de crédito. O problema dele sempre caiu na questão dos depósitos garantidos pelo fundo garantidor", diz Luis Miguel Santacreu, analista de bancos da Austin Rating.

A saúde do banco voltou aos holofotes após o Banco Central indeferir, nesta quarta-feira (3), o perímetro de compra do Master pelo estatal BRB (Banco de Brasília).

Segundo a Folha de S.Paulo, a negativa se deu pelo risco de sucessão, pois o BRB teria que assumir todas ou grande parte das operações não conhecidas do Master e poderia não ter patrimônio suficiente para fazer frente ao risco.

A maior parte do financiamento do Master vem de CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que correspondem a 62% dos depósitos da instituição (R$ 30,87 bilhões), segundo as últimas informações financeiras divulgadas, de dezembro de 2024.

Mas CDBs são dívidas que o banco precisa pagar em um determinado prazo. Para isso, o banco teria que vender grande parte dos seus ativos, dizem analistas.

Para atrair mais investidores e aumentar o seu balanço, o Master oferta uma remuneração acima da média do mercado para seus títulos, que tem a vantagem de serem protegidos pelo FGC.

O fundo garantidor, constituído com recursos de todos os bancos, devolve até R$ 250 mil por CPF em caso de calote e tem capacidade de cobrir uma eventual falência da instituição.

O FGC, inclusive, já liberou uma linha de empréstimo emergencial de R$ 4 bilhões para fazer frente aos vencimentos dos CDBs do Master.

"[A eventual falência do Master] seria um rombo gigantesco no FGC. Seria bom que [a venda] fosse aprovada, pois adequaria um problema sem impacto. Seria uma solução", diz Fernando Bresciani, analista do Andbank.

Apesar do tamanho do eventual prejuízo, Bresciani não vê risco sistêmico. "Os bancos estão saudáveis. O Pine, por exemplo, é sólido, com uma inadimplência em 4,5%. Esta todo mundo fazendo a lição de casa no crédito. O Master é ponto fora da curva."

Analistas também afirmam que é provável que ativos do Master sejam adquiridos por outras instituições, como fez o BTG Pactual em maio.

"Acho que ainda estamos longe de um desfecho. Agora é entender a viabilidade do negócio para fatiar os ativos e vendê-los ou liquidá-los é a melhor saída", diz Rafael Schiozer, professor de Finanças da FGV-SP.

Tanto o Master quando o BRB sinalizaram que irão recorrer da negativa do BC.

"O Banco Master aguarda ter acesso à íntegra do documento para avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis sobre a decisão do Banco Central a respeito da negociação com o BRB. O banco continua confiante na sua estratégia e na sua operação, que fizeram com que se destacasse num mercado altamente concentrado", disse o Master, em nota.

Já o BRB solicitou acesso aos argumentos que embasaram a decisão e, segundo a Folha de S.Paulo, segue acreditando nos fundamentos da operação.

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle Bastidores da Política
Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


04/09/2025

Com tarifas de Trump, exportações para os EUA caem 18,5% em agosto

04/09/2025

Números do mercado financeiro

04/09/2025

Cotação das moedas

04/09/2025

Dólar fecha em queda com dados do mercado de trabalho dos EUA em foco; Bolsa sobe

04/09/2025

Do anúncio à rejeição pelo BC, veja cronologia da negociação entre o Master e o BRB

04/09/2025

Ações do BRB desabam mais de 14% após decisão do BC sobre compra do Banco Master

04/09/2025

PCC movimenta R$ 5 bi de distribuidora e usa codinomes Lula e Bolsonaro para sócios ocultos, diz PF

04/09/2025

Membro do Fed indica apoio a corte de juros 'ao longo do tempo', mas vê equilíbrio 'delicado'

04/09/2025

Com tarifas de Trump, exportações para os EUA caem 18,5% em agosto

04/09/2025

Lula lança programa para distribuir botijão de gás com custo de R$ 5 bi em ano eleitoral

04/09/2025

PF realiza operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas em SP

04/09/2025

PM de São Paulo publica edital de concurso com 2.200 vagas e salário inicial de R$ 5.055,53

04/09/2025

Dólar e Bolsa sobem após dados do mercado de trabalho dos EUA

04/09/2025

BC levou em conta risco de sucessão para vetar negócio do BRB com o Master

04/09/2025

Ministério investiga mortes de 612 animais após uso da vacina Excell 10

04/09/2025

Governo autoriza nomeação de 1.316 aprovados no CNU

04/09/2025

Disputa entre fintech e governo de MT coloca em xeque crédito de 13 mil servidores

04/09/2025

CPI do INSS aprova requerimento de informações sobre sindicato de irmão de Lula

04/09/2025

Banco de candidatos do CNU será usado em contratação para o Ministério da Saúde

04/09/2025

Shein abre investigação após imagem de Luigi Mangione aparecer em anúncio de camisa

04/09/2025

BC levou em conta risco de sucessão para vetar negócio do BRB com o Master

04/09/2025

Vírus chinês jogou 'milhares de bets' ao topo da busca do Google, diz relatório

04/09/2025

Com 'Gás do Povo', 8 Estados terão mais de 1 milhão de famílias beneficiadas, diz MME

04/09/2025

Dólar e Bolsa sobem após dados do mercado de trabalho dos EUA

04/09/2025

Amorim diz que Lula mandou carta para Xi reforçando a cooperação entre os países

04/09/2025

Conselho consultivo de holding da Reag renuncia em bloco

04/09/2025

Dólar ronda estabilidade após dados do mercado de trabalho dos EUA; Bolsa sobe

04/09/2025

Corrida por título imobiliário e agro deve puxar aumento de benefício fiscal em 2026

04/09/2025

Dólar abre em leve alta nesta quinta-feira com dados dos EUA no radar


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!