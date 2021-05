Caso com funcionária levou conselho da Microsoft a pedir saída de Gates, diz jornal

Com fortuna de US$ 124 bilhões, segundo a Forbes, Gates é a quarta pessoa mais rica do mundo. No início do mês, ele e sua mulher, Melinda, anunciaram que estavam se divorciando, após 27 anos de relacionamento.

O periódico, que atribui a informação a pessoas familiarizadas com o assunto, afirmou que uma engenheira de software da companhia disse, em carta, que se envolvera por anos com Gates.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho de administração da Microsoft decidiu que Bill Gates deveria deixar o colegiado em 2020 enquanto investigavam um relacionamento dele com uma funcionária, segundo reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal neste domingo (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.