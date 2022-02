Carnaval sem blocos frustra ambulantes e lojistas

RIO DE JANEIRO, RJ, SALVADOR, BA, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O segundo ano de Carnaval atípico no Brasil devido à pandemia de Covid-19 provoca reflexos que vão além do calendário da folia e também atingem a atividade econômica.

O setor de turismo deve ter uma melhora em relação a 2021, mas ainda insuficiente para retomar o nível de negócios da data no pré-crise, projeta a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Enquanto isso, o cancelamento de blocos de rua frustra planos e espalha preocupação entre comerciantes, vendedores ambulantes e trabalhadores do setor de entretenimento.

Em 2022, o turismo deve movimentar R$ 6,45 bilhões em atividades decorrentes do feriado no Brasil, prevê a CNC. A estimativa é 21,5% superior ao resultado do ano passado (R$ 5,31 bilhões), quando o setor amargou um tombo em meio a restrições maiores à circulação de pessoas.

Apesar da melhora em relação ao ano passado, o número projetado ainda está 33,7% abaixo do Carnaval de 2020 (R$ 9,74 bilhões), antes da explosão da pandemia. Os dados, ajustados pela inflação, consideram os negócios de atividades como hospedagem, alimentação fora de casa e transporte aéreo.

O economista Fabio Bentes, da CNC, afirma que o turismo depende mais do feriado em si do que dos blocos de Carnaval. Mas ele avalia que a derrubada desses eventos, associada ao recente avanço da Covid-19 e à piora das condições de consumo no Brasil, dificulta a volta ao nível pré-crise.

"A movimentação do turismo deve flutuar entre o Carnaval de 2020, antes da pandemia, e o de 2021, que foi uma tragédia para o setor. Assim, o processo de recuperação é adiado. É empurrado para frente", afirma Bentes.

No Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou no começo de janeiro o cancelamento dos blocos de rua devido ao novo avanço dos casos de coronavírus. Já o desfile das escolas de samba da Sapucaí foi reagendado para abril.

Se a programação tradicional fosse mantida, a rede hoteleira carioca poderia alcançar em torno de 95% da ocupação no final de fevereiro, projeta Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO (Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro).

Sem os blocos, a estimativa recua para a faixa de 85%. O que deve garantir o percentual ainda elevado, diz o dirigente, é a aposta nas viagens de famílias que pretendem aproveitar outras atrações turísticas do Rio durante a folga.

"No caso do Carnaval de avenida, o impacto é diferente, porque tem um público muito focado no turista internacional. Até abril, ele vai ter outros eventos, e talvez a gente não consiga recuperar todas as reservas que seriam feitas", pondera Lopes.

Em 2020, o Carnaval movimentou mais de R$ 4 bilhões na capital fluminense, com a presença de 2 milhões de turistas, segundo dados da Riotur.

Thiago Vicente de Moraes, 35, lamenta o novo cancelamento das festas de rua na cidade. Ele vende bebidas ao ar livre.

"O Carnaval é sempre algo a mais para a gente. Ajudaria bastante, ainda mais em uma pandemia danada como essa", conta.

Segundo Moraes, antes da Covid-19, as vendas nos blocos de Carnaval rendiam o equivalente a até dois meses de trabalho.

"O impacto do cancelamento é muito grande. O Carnaval de rua é mais do que um 13º salário para a gente. É um dinheiro que permite fazer compras e pagar contas atrasadas", afirma a coordenadora do Muca (Movimento Unido dos Camelôs), Maria de Lourdes do Carmo, 47.

No início de fevereiro, a prefeitura carioca anunciou um auxílio de R$ 500 para ambulantes que trabalham nos blocos de rua. A administração municipal fala em beneficiar mais de 9.000 pessoas, identificadas a partir de um cadastro do Carnaval de 2020.

O Muca defende a ampliação no número de ambulantes com direito ao auxílio, já que nem todos tinham cadastro em 2020, segundo o movimento.

A exemplo do Rio, São Paulo também anunciou em janeiro o cancelamento do Carnaval de rua. Os desfiles das escolas de samba estão previstos para abril.

A prefeitura da capital paulista afirma que, em 2020, o Carnaval de rua movimentou cerca de R$ 2,75 bilhões na economia da cidade.

O segundo ano com a data prejudicada pela pandemia frustra comerciantes como Kaled Curi Junior, 50. Ele é gerente de uma loja de fantasias na região central de São Paulo. Segundo Junior, mesmo com os desfiles das escolas, a venda de itens carnavalescos pode cair até 50% sem os blocos.

"Há um impacto econômico", diz o comerciante, que também lamenta o aumento dos custos de operação, já que parte das mercadorias vendidas é influenciada pelo dólar mais alto.

Em Salvador, o cancelamento do Carnaval neste ano aprofunda a crise do setor de entretenimento, que ensaiou uma retomada no final de 2021 com festas para até 5.000 pessoas, mas teve que colocar o pé no freio no início do ano.

Desde meados de janeiro, o limite de público para eventos na Bahia foi reduzido para 1.500 pessoas, inviabilizando algumas festas que estavam programadas para o período do Carnaval, incluindo os tradicionais camarotes. Os cerca de cem trios elétricos dedicados à festa também estão parados nas garagens.

Presidente do Conselho do Carnaval de Salvador, o empresário Flávio Emanoel destaca que a suspensão da festa não atinge apenas os donos de blocos e camarotes, mas também impacta as famílias de músicos, cordeiros, vendedores ambulantes e baianas de acarajé.

"A situação é desesperadora. Tem músico vendendo seus próprios instrumentos para colocar comida na mesa", afirma o empresário.

O Conselho do Carnaval formalizou a proposta de realizar a festa em maio, em um formato menor do que o tradicional, mas ainda não obteve resposta da prefeitura de Salvador e do governo do estado.

No setor de turismo da capital baiana, o clima é mais otimista. O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização de medidas sanitárias indicam que o cancelamento em 2022 não deve ter um impacto tão profundo como o de 2021.

"Nós estamos vivendo o melhor momento do turismo na cidade. Passamos o ano de 2021 promovendo a cidade para o turismo interno e a estratégia se mostrou acertada", afirma o secretário municipal de Cultura e Turismo, Fábio Mota.

Ele destaca que a retomada do turismo -que representa 35% da atividade econômica de Salvador- irá minimizar os efeitos negativos do cancelamento.

No Recife, a prefeitura estima uma queda de R$ 10 milhões na arrecadação do município com a suspensão do Carnaval. A administração municipal preparou medidas para tentar mitigar os impactos negativos para a cadeia produtiva envolvida com a festa, incluindo a criação de um auxílio emergencial.

Quando anunciou a suspensão do Carnaval, no mês passado, a prefeitura não descartou que a festa pudesse ser realizada em outro momento do ano, a depender das condições sanitárias da Covid-19.