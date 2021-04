Carlos Wizard reúne empresários em fundo de R$ 50 mi para startups

Wizard diz que a possibilidade de ter orientações de empresários experientes é um dos atrativos do seu fundo para as startups. Segundo ele, a participação nos resultados que cada investidor terá nas companhias escolhidas dependerá do tempo que ele dedicar a cada uma delas.

Wizard afirma que os empresários investidores se dedicarão pessoalmente na seleção dos negócios e no apoio ao crescimento das empresas escolhidas. Eles terão liberdade para indicar com quais projetos possuem mais afinidade.

Também fazem parte do grupo nomes como Janguiê Diniz (Ser Educacional), Caito Maia (Chilli Beans), Chaim Zaher (grupo SEB ), Edu Lyra (Gerando Falcões), e a consultora Rachel Maia.

A iniciativa foi criada por Carlos Wizard, da holding Sforza, (responsável por redes como KFC e Pizza Hut no Brasil), junto ao empresário Ricardo Bellino, com quem vinha realizando eventos online para empreendedores.

