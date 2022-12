Carlos Wizard recua em discurso bolsonarista e divulga curso de aprendiz de milionário

O curso que promove agora, com custo em torno de R$ 1.000, também tem videoaulas com convidados do empresário, como o ex-BBB Pyong Lee, o empresário Janguiê Diniz, dono da Ser Educacional, e o coach Pablo Marçal (Pros), que teve sua candidatura para deputado federal indeferida pelo TSE em outubro.

Wizard Martins, que fundou as escolas de idioma Wizard, ergueu seu império no Grupo Multi e depois vendeu por R$ 2 bilhões, há quase uma década, agora tenta promover um curso Aprendiz de Milionário.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário bolsonarista Carlos Wizard Martins é mais um dos defensores do presidente que têm recuado no discurso político de internet para reorientar seu foco a outras atividades.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.