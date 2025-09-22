   Compartilhe este texto

Careca do INSS repassou R$ 6,8 milhões para empresas ligadas a chefes do órgão, diz depoente a CPI

Por Folha de São Paulo

22/09/2025 18h45 — em
Economia



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apontado como intermediário do esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários e como sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, Rubens Oliveira afirmou à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga o caso que uma empresa do sócio pagou cerca de R$ 6,8 milhões a firmas ligadas a dois ex-chefes do INSS.

De acordo com Oliveira, a Prospect Consultoria, empresa de Antonio Carlos Antunes, pagou R$ 1,8 milhão à Vênus Consultoria, empresa que teve participação do ex-diretor do INSS Alexandre Guimarães. Além disso, teria havido o repasse de R$ 5 milhões para a Curitiba Consultoria. A empresa é ligada a Thaísa Hoffmann, mulher do procurador afastado do INSS Virgílio Filho.

A reportagem tentou contato com representantes de Antonio Carlos Antunes, Alexandre Guimarães, Virgílio Filho e Thaísa Hoffmann.

Até a publicação desta reportagem só a defesa de Guimarães havia respondido, e informado que não comentaria a fala na CPI e que provaria a inocência de seu cliente nos autos do processo judicial.

Rubens Oliveira é apontado como um facilitador do esquema de descontos irregulares em aposentadorias. Teria sido responsável por transações financeiras para lavar dinheiro e pagar propinas, de acordo com investigações. Ele era ligado a empresas do Careca do INSS.

Oliveira negou ter sido sócio de Antonio Carlos Camilo em suas empresas. Afirmou que prestava serviço às companhias.

"Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo, atuei em apenas quatro de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso", disse o interrogado.

Ele não quis, no início do depoimento à CPI, comprometer-se a dizer a verdade. O depoente foi interpelado pelo relator do colegiado, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), em diversos momentos e, em um deles, não negou o suposto pagamento de propinas.

"Quantas vezes o senhor entregou propina a integrantes do governo federal, parlamentares?", perguntou Gaspar. "Seguindo a orientação dos meus advogados e conforme direito constitucional garantido, assegurado por habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, reservo-me o direito de permanecer calado", respondeu o interrogado.

Depois, disse não ter feito pagamentos. "O senhor é o homem da propina que desviou mais de R$ 6 bilhões do dinheiro do aposentado pensionista ou o senhor é boi de piranha?", questionou o relator. "Não distribuí, nem entreguei, nem participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos", declarou o depoente.

A menção ao STF (Supremo Tribunal Federal) é por causa de uma decisão do ministro Luiz Fux. O documento é sigiloso. Segundo o presidente da CPI, senador Carlos Viana, o ministro permitiu a Oliveira ficar em silêncio quando achar que a resposta pode incriminá-lo.

Alfredo Gaspar também pediu a prisão preventiva e em flagrante do depoente por ocultação de documentos. O presidente da CPI disse que colocará o requerimento em votação, no caso da prisão preventiva. O flagrante depende apenas de Viana, que declarou que decidirá sobre o tema ao longo da reunião, ainda em andamento.

"Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre a gente acaba alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas", disse o relator.

Bastidores da Política - Águas de Manaus faz propaganda enganosa Bastidores da Política
Águas de Manaus faz propaganda enganosa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


22/09/2025

Números do mercado financeiro

22/09/2025

Cotação das moedas

22/09/2025

Dólar fecha em alta e Bolsa cai com mercado atento a falas de Haddad e agenda da semana

22/09/2025

São Paulo deve perder nova ação no STF sobre tributação de herança no exterior

22/09/2025

Secretário de Trump afirma que fará o possível para ajudar Milei a superar crise

22/09/2025

Governo Lula congela mais R$ 1,4 bi em despesas do Orçamento de 2025

22/09/2025

TikTok confirma a Lula intenção de investir em data centers no Brasil

22/09/2025

Governo Lula congela mais R$ 1,4 bi em despesas do Orçamento de 2025

22/09/2025

Portos em SC dão início a obra de dragagem na baía da Babitonga

22/09/2025

Na reta final para definição, leilão de megaterminal vive disputa política nos bastidores

22/09/2025

Brasileiros perderam R$ 9,9 bilhões com day trade na pandemia, diz estudo

22/09/2025

Algoritmo do TikTok será 'retreinado' pela Oracle em acordo com Trump

22/09/2025

Dólar sobe e Bolsa cai com mercado atento a falas de Haddad e agenda da semana

22/09/2025

Secretário de Trump afirma que fará o possível para ajudar Milei a superar crise

22/09/2025

Preço em baixa de seus ativos levou Cosan a optar por investimentos de BTG e Perfin

22/09/2025

Locais de prova do CNU serão divulgados nesta segunda (22)

22/09/2025

Golpe do toque fantasma rouba dados do cartão por aproximação

22/09/2025

Dólar abre em alta nesta segunda (22), na contramão do exterior

22/09/2025

Economistas voltam a reduzir previsão da Selic para 2026, que chega a 12,25%

22/09/2025

CPI do INSS acumula poder com quebras de sigilos em série e espera contornar revezes

22/09/2025

Um respiro para a Cosan, Mato Grosso do Sul vira Vale da Celulose e o que mais importa no mercado nesta segunda-feira (22)

22/09/2025

Leilão da Caixa oferece 487 imóveis a partir de R$ 18 mil

22/09/2025

Flávio Dino pede vista e suspende julgamento da aposentadoria por invalidez do INSS no STF

22/09/2025

Golpe do toque fantasma rouba dados do cartão por aproximação

22/09/2025

Premiê da China recebe parlamentares dos EUA em meio a negociação sobre tarifas

22/09/2025

Entenda como funcionam as milhas aéreas e como usá-las melhor em viagens

22/09/2025

Varejo quer investir mais no Natal e menos na Black Friday neste ano, diz CNDL

22/09/2025

Brasileiros perderam R$ 9,9 bilhões com day trade na pandemia, diz estudo

21/09/2025

Cosan fecha acordo para levantar R$ 10 bilhões e terá BTG e Perfin como sócios


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!