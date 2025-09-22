Careca do INSS repassou R$ 6,8 milhões para empresas ligadas a chefes do órgão, diz depoente a CPI





BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apontado como intermediário do esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários e como sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, Rubens Oliveira afirmou à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga o caso que uma empresa do sócio pagou cerca de R$ 6,8 milhões a firmas ligadas a dois ex-chefes do INSS.

De acordo com Oliveira, a Prospect Consultoria, empresa de Antonio Carlos Antunes, pagou R$ 1,8 milhão à Vênus Consultoria, empresa que teve participação do ex-diretor do INSS Alexandre Guimarães. Além disso, teria havido o repasse de R$ 5 milhões para a Curitiba Consultoria. A empresa é ligada a Thaísa Hoffmann, mulher do procurador afastado do INSS Virgílio Filho.

A reportagem tentou contato com representantes de Antonio Carlos Antunes, Alexandre Guimarães, Virgílio Filho e Thaísa Hoffmann.

Até a publicação desta reportagem só a defesa de Guimarães havia respondido, e informado que não comentaria a fala na CPI e que provaria a inocência de seu cliente nos autos do processo judicial.

Rubens Oliveira é apontado como um facilitador do esquema de descontos irregulares em aposentadorias. Teria sido responsável por transações financeiras para lavar dinheiro e pagar propinas, de acordo com investigações. Ele era ligado a empresas do Careca do INSS.

Oliveira negou ter sido sócio de Antonio Carlos Camilo em suas empresas. Afirmou que prestava serviço às companhias.

"Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo, atuei em apenas quatro de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso", disse o interrogado.

Ele não quis, no início do depoimento à CPI, comprometer-se a dizer a verdade. O depoente foi interpelado pelo relator do colegiado, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), em diversos momentos e, em um deles, não negou o suposto pagamento de propinas.

"Quantas vezes o senhor entregou propina a integrantes do governo federal, parlamentares?", perguntou Gaspar. "Seguindo a orientação dos meus advogados e conforme direito constitucional garantido, assegurado por habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, reservo-me o direito de permanecer calado", respondeu o interrogado.

Depois, disse não ter feito pagamentos. "O senhor é o homem da propina que desviou mais de R$ 6 bilhões do dinheiro do aposentado pensionista ou o senhor é boi de piranha?", questionou o relator. "Não distribuí, nem entreguei, nem participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos", declarou o depoente.

A menção ao STF (Supremo Tribunal Federal) é por causa de uma decisão do ministro Luiz Fux. O documento é sigiloso. Segundo o presidente da CPI, senador Carlos Viana, o ministro permitiu a Oliveira ficar em silêncio quando achar que a resposta pode incriminá-lo.

Alfredo Gaspar também pediu a prisão preventiva e em flagrante do depoente por ocultação de documentos. O presidente da CPI disse que colocará o requerimento em votação, no caso da prisão preventiva. O flagrante depende apenas de Viana, que declarou que decidirá sobre o tema ao longo da reunião, ainda em andamento.

"Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre a gente acaba alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas", disse o relator.