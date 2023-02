Captação da previdência privada subiu 11% em 2022, diz Fenaprevi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A captação de recursos em previdência privada chegou a R$ 156 bilhões em 2022, conforme o balanço do ano finalizado pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) nesta semana. Na comparação com o resultado de 2021, a alta foi de 11%.

De acordo com o levantamento, quase 11 milhões de pessoas possuem algum plano de previdência no Brasil e o total de ativos do setor fica em R$ 1,2 trilhão. São cerca de 13,8 milhões de planos comercializados e, segundo a Fenaprevi, 65 mil (5%) estão em fase de recebimento de benefício.

Os dados também mostram que 61% dos planos contratados são VGBL (vida gerador de benefício livre), enquanto 21% são PGBL (plano gerador de benefício livre) e 18%, tradicionais de risco.

No recorte por captação bruta, os prêmios no VGBL corresponderam a R$ 140 bilhões (90% do total em 2022), seguidos por PGBL com R$ 12,7 bilhões e planos tradicionais com R$ 3,2 bilhões.