Campos Neto recebe diagnóstico de Covid

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto Campos Neto, presidente do BC (Banco Central), recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, informou a autarquia neste sábado (8). Segundo a assessoria, ele está assintomático e cumprirá quarentena em casa, mantendo suas atividades em trabalho remoto. Campos Neto foi um dos primeiros membros do governo a se vacinar e divulgar isso publicamente. O presidente do BC foi vacinado em junho de 2020 pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em ação de incentivo à imunização. Diversos políticos brasileiros têm sido diagnosticados com Covid-19 nas últimas semanas. Embora não exista registro sobre qual variante é a responsável pelas contaminações, o aumento de casos coincide com a chegada da ômicron no Brasil, a nova variante do coronavírus.

