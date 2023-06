Campos Neto critica ideia de moeda comum entre Brasil e Argentina

Ele deu como exemplo a venda de um automóvel, que hoje pressupõe um tempo maior para o recebimento do pagamento e a transferência do bem.

Ao responder a perguntas de participantes do evento, Campos Neto também defendeu a ideia de que, com a digitalização, não é preciso ter uma moeda comum entre países para se alcançar os efeitos positivos de uma moeda comum.

O presidente do BC também tratou do atual estágio de desenvolvimento tecnológico na área financeira. Segundo ele, há um ano havia pessimismo sobre como conectar os diferentes sistemas de cada país.

"Uma vez que tivermos mais moedas internacionais, podemos pensar em uma completa conversibilidade", disse o presidente do BC, acrescentando que está nos planos da instituição fazer do real uma moeda conversível. "Mas faremos isso de forma gradual."

"Às vezes, é muito difícil de explicar. Lembro de explicar para um oficial do governo e não podia usar termos muito técnicos, então disse que uma moeda comum é como uma criança. Tem DNA do pai e da mãe. É muito difícil ser muito diferente deles. Isso significa que quando você tem uma moeda resultante de duas outras, a taxa de juros será uma mistura dois dois países, a inflação será uma mistura das duas", exemplificou.

Uma moeda única para países da América do Sul voltou a tona após o presidente Lula (PT) falar sobre o assunto na cúpula realizada nesta semana em Brasília com presidentes de dez países do continente.

Os comentários do chefe do BC surgem em um momento em que o presidente Lula tem defendido publicamente que países possam realizar transações utilizando suas próprias moedas, e não necessariamente o dólar.

"Sou muito contra, mas sou só um banqueiro central", afirmou ao responder uma pergunta sobre o assunto. "Houve dois episódios com tentativas de se criar uma moeda comum no comércio entre o Brasil e a Argentina, e em ambos os casos eu fui contra", acrescentou.

