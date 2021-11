Caminhoneiros tentam fazer nova paralisação nesta segunda

No sábado (30), a Justiça proibiu o bloqueio de estradas em diversos estados, com multas que variam de R$ 5.000 a R$ 1 milhão para quem descumprir a ordem.

A paralisação foi anunciada no último dia 16 e ganhou apoio das centrais sindicais. Contudo, entidades do agronegócio, que apoiaram o movimento em 2018, não aderiram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entidades que representam os caminhoneiros convocaram uma nova paralisação para esta segunda-feira (1º). Os motoristas reivindicam a revisão da política de preços para os combustíveis, o cumprimento do piso mínimo do frete e aposentadoria especial a partir de 25 anos de contribuição.

