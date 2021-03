Caminhoneiros querem que Governo corte imposto de bebidas da Zona Franca

O ministro Paulo Guedes ainda não informou qual será a compensação do orçamento para que gol o governo possa cumprir a promessa de Jair Bolsonaro dizer a impostos federais do diesel.

Caminhoneiro sugeriram que o Governo Federal retire benefícios do setor de bebidas da Zona Franca de Manaus. A proposta vem após cinco reajustes no preço do óleo diesel e da gasolina.

