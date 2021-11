Caminhoneiros autônomos que atuam no Porto de Santos (SP) encerram greve

Em Santos, desde a segunda-feira, caminhoneiros almejavam estrangular as operações no porto, impedindo que cargas que chegassem ao local fossem escoadas, forçando o governo a negociar com a categoria.

Caminhoneiros autônomos deflagraram uma greve na segunda-feira (1º) para protestar contra a política de preços da Petrobras e a alta no preço do diesel, que reduz os lucros da categoria. O movimento, porém, não teve forte adesão entre os motoristas.

A reportagem também tentou contato, por telefone e por email, com a Sindicam (Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomo de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira), mas ainda não recebeu retorno.

