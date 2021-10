Caminhoneiro Zé Trovão se entrega à PF após tentativa de asilo no México

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após quase dois meses foragido no exterior, o bolsonarista Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Ze Trovão, se entregou nesta terça-feira (26) à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina, informou a Polícia Federal no início desta tarde.

De acordo com os advogados, a apresentação foi espontânea. "Na qualidade de advogados do Sr. Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, informamos que na data de hoje promovemos sua apresentação espontânea ao Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado Chefe da Polícia Federal em Joinville - Santa Catarina, cidade de seu domicílio", disse.

Em seu canal do Telegram, o bolsonarista diz estar em Santa Catarina. "Nesse 26 de outubro, eu me entreguei à Justiça brasileira, me apresentei à Justiça brasileira, porque, como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta. E eu jamais iria abandonar o povo brasileiro", diz Zé Trovão. "Eu vim dizer muito obrigado, não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saibam que tudo isso é pelo Brasil, por cada ser humano cidadão de bem. Fiquem com Deus e não desanimem."

Segundo os advogados do caminhoneiro, Elias Mattar Assad e Thaise Mattar Assad, ele "está ao dispor da Justiça para provar sua inocência. Na sequência, a defesa formulará pleitos de liberdade".

Zé Trovão foi alvo de ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, decretada no início de setembro, por participar da organização de atos com pautas antidemocráticas para o feriado de 7 de setembro.

O caminhoneiro protocolou em setembro um pedido de asilo político ao governo do México. No documento de solicitação ao governo local, Zé Trovão afirmava ser vítima de perseguição política.

Em seu canal do Telegram, o bolsonarista disse que se entregou "pelo Brasil" à PF.

"Neste dia 26 de outubro de 2021 eu me entreguei, me apresentei à Justiça brasileira porque como diz o nosso hino 'verás que um filho teu não foge à luta', eu jamais iria abandonar o povo brasileiro. Quando eu sai do Brasil, eu sai para continuar falando, e motivando cada um dos senhores brasileiros de bem a lutar por uma nação justa, digna e plena. Nós sabemos que viver não é fácil. Viver não é fácil.O mundo é cheio de obstáculos, mas existem coisas que podem ser melhores. E é por isso que eu luto. Pela dignidade humana, pelos princípios da família, pela minha pátria e sempre lembrando que Deus é o meu senhor e salvador, assim como o de todos vocês. E por respeito a cada um dos senhores, ao agradecimento pelos quase 20 mil inscritos aqui no canal do Zé Trovão, eu vim dizer a vocês o meu muito obrigado. Não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saibam que tudo isso é pelo Brasil, é por cada ser humano e cidadão de bem. Que Deus possa iluminar grandemente a vida de vocês sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus e não desanimem", diz o caminhoneiro.