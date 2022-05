Câmara obriga cartórios a oferecerem serviço online unificado até final de 2023

A Câmara também prorrogou por um ano o prazo do regime aduaneiro especial de exportação de drawback, com isenção, redução para 0% ou suspensão de tributos. A MP segue para o Senado.

Os cartórios que não quiserem aderir ao Serp precisarão adotar infraestrutura própria que se comunique com o sistema e, consequentemente, com os demais cartórios. A interconexão será obrigatória.

O texto atualiza ainda lei que trata de incorporação imobiliária, reduzindo custo do processo. Atualmente, um trabalhador que compre um imóvel precisa ir ao cartório de notas para lavrar uma escritura e depois se dirigir ao cartório de registro de imóveis para oficializar o documento. Caso o imóvel seja financiado, o percurso deverá ser repetido quando a dívida for quitada.

