Câmara aprova projeto que proíbe cobrança de ICMS sobre adicional de bandeiras tarifárias

O projeto pega carona em uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que exigiu que itens essenciais não podem sofrer cobranças superiores à alíquota básica aplicada pelo estado. Alguns governadores chegam a cobrar até 25% sobre o diesel e 34% sobre a gasolina (enquanto o ICMS básico é de 17% a 18%, dependendo do estado).

No Senado está em tramitação um projeto de lei que classifica itens como combustíveis e energia como bens e serviços essenciais e, com isso, busca estabelecer um teto na alíquota de ICMS aplicada a eles.

O Congresso também articula uma PEC com impacto de R$ 25,7 bilhões que permitirá a União compensar estados e municípios que zerarem as alíquotas de ICMS sobre diesel e gás de cozinha.

"O que a gente busca com esse projeto é fazer Justiça com o cidadão, com o consumidor de energia elétrica, para que ele não seja duplamente onerado, primeiro pela cobrança adicional da bandeira tarifária e também pelo imposto que vai em cima disso", acrescentou.

O projeto faz parte da ofensiva do governo para tentar reduzir o impacto dos reajustes na conta de luz, que, na avaliação de aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), podem comprometer a reeleição em outubro.

O projeto, de autoria do hoje senador Fabio Garcia (União Brasil-MT) e do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), foi aprovado por 405 a 1. Agora, segue para o Senado.

