Câmara aprova novo Código do Contribuinte, criticado por auditores fiscais

A proposta aprovada ainda reduz de 5 para 3 anos o prazo de prescrição dos débitos e permite a indenização do contribuinte quando for cobrado por tributo incorretamente.

O percentual cai para 40% se o débito for pago durante a tramitação do processo administrativo em primeira instância e 20% caso a quitação ocorra depois.

De acordo com o texto, será concedido um desconto de 60% se o pagamento ocorrer no prazo para contestar o lançamento.

