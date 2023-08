Câmara aprova arcabouço fiscal com apoio até de Bia Kicis e Pazuello

Apenas um deputado do Republicanos votou contra o texto. Foi o deputado Messias Donato (ES). Os outros 34 votos do partido foram a favor do projeto.

Dos 34 votos do PP, apenas três foram contra o arcabouço, como os do deputado Evair de Melo (ES).

O PP e Republicanos, que negociam a entrada no primeiro escalão do governo, também votaram em peso. Os ministeriáveis André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) deram voto favorável ao texto.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados concluiu a votação do novo arcabouço fiscal nesta terça-feira (22). O texto teve apoio inclusive de deputados do PL.

