Câmara adia para hoje votação da MP de terceirização de tripulantes de aeronaves

Encerrada no início da madrugada desta quarta, a sessão teve início às 18h de terça-feira, com três horas de atraso, gerando criticas entre deputados. Diante do horário avançado, oposição decidiu obstruir a análise da MP pelo fato de o texto ter sido discutido apenas a partir das 23h. "Essa forma de votar não vai fazer bem à Casa", disse o líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ). Os parlamentares da base do governo Jair Bolsonaro queriam votar a MP na mesma sessão, sem adiar a análise do tema, mas decidiram ceder devido à falta de acordo.

A MP 1029/21 altera a lei que dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave, denominado aeronauta, e desobriga órgãos públicos de formalizarem contrato de trabalho com profissionais do setor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.