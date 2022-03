Caloi relança Mobylette, sucesso nos anos 1980

O modelo é equipado com um motor de 350W (Watts) de potência, que pode ser acionado tanto pelo movimento da pedalada, como pelo acelerador integrado. A bateria, instalada debaixo do banco, oferece uma autonomia de até 30 quilômetros.

A Mobylette está disponível para compra no Mercado Livre. A previsão é que, a partir do próximo dia 28, o produto também esteja disponível em "bike shops" de todo o país. ​

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fabricante de bicicletas Caloi anunciou nesta semana o relançamento no mercado brasileiro da Mobylette, veículo motorizado que foi sucesso de vendas no Brasil principalmente nas décadas de 1970 e 1980.

