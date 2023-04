Caixa vai fazer 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família

Os novos nomes devem ser escolhidos via processo seletivo. "Apresentamos os dez vice-presidentes que vão tocar a instituição. Fora essas duas áreas que ainda haverá modificação, já estaremos com a equipe completamente montada."

No evento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que o governo começa a preparar, em maio, as medidas para conceder o adicional de R$ 50 para gestantes, crianças e jovens entre 7 e 18 anos e o piso de R$ 142 per capita por domicílio.

