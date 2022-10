Caixa paga abono do PIS para 1 milhão de trabalhadores nesta segunda (17)

O valor do benefício é calculado de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base de referência. Neste lote complementar, o valor médio a ser pago é de R$ 398,99 e varia de de R$ 101 a R$ 1.212.

O abono salarial é um valor pago anualmente para quem, no ano-base, trabalhou com carteira assinada ganhando até dois salários mínimos, em média, dentre outras regras.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa libera nesta segunda-feira (17) o pagamento do abono salarial para 1,1 milhão de trabalhadores. O benefício equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo (R$ 1.212).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.