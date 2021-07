Caixa libera saque da 3ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos em junho já podem sacar a 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 a partir desta sexta-feira (9). O dinheiro já tinha sido depositado nas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal no dia 23 de junho.

Além da possibilidade de saque, os valores poderão ser transferidos para uma conta-corrente, sem custos.

Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas (água, luz, telefone e gás), de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR (versão avançada do código de barras) em maquininhas de estabelecimentos parceiros.

O saque originalmente estava previsto para ocorrer em 27 de julho, mas foi antecipado em duas semanas por decisão da Caixa. O saque da 4ª parcela para os nascidos em junho está previsto para o dia 27 de agosto, com depósito na poupança digital no dia 8 de agosto (veja abaixo o calendário completo).

FERIADO EM SÃO PAULO

Moradores de São Paulo devem prestar atenção na data. Por conta do feriado da Revolução Constitucionalista, não haverá atendimento nas agências bancárias no estado de São Paulo.

Segundo a Caixa, esses beneficiários podem utilizar as salas de autoatendimento das unidades (caixas eletrônicos), bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet banking e aplicativo Caixa.

As lotéricas seguem o horário do comércio local e fica a critério do empresário lotérico definir sobre abertura e fechamento, informou ainda o banco.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirma ainda que, em virtude do feriado no estado, os clientes de outras instituições também poderão usar as áreas de autoatendimento das agências, internet e mobile banking.

Novas parcelas O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto no dia 5 de julho que prorroga por mais três meses o pagamento do auxílio emergencial 2021. Segundo o presidente, as novas parcelas serão liberadas em agosto, setembro e outubro.

O benefício atual, com quatro liberações, ainda está na fase de pagamento da 3ª e 4ª parcelas. O saque dos valores para todos os beneficiários acabará em setembro, de acordo com o calendário da Caixa.

As novas parcelas terão o mesmo valor pago atualmente. Segundo o Ministério da Cidadania, o benefício tem valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.

O calendário de pagamento das três novas parcelas será definido nas próximas semanas. Para quem recebe o Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuam sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. Não é possível fazer uma nova adesão ou inscrição para receber as parcelas extras.

O pagamento é feito de acordo com o número do NIS para quem recebe o Bolsa Família e, para os demais beneficiários, de acordo com o mês de nascimento.