Caixa libera novo lote do abono salarial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa liberou nesta quinta-feira (10) o abono salarial do PIS para trabalhadores de empresas privadas nascidos em fevereiro.

O pagamento do benefício de até um salário mínimo (R$ 1.212) começou nesta terça (8), com os nascidos em janeiro. Clientes formaram filas em agências e reclamaram de dificuldade em acessar os meios digitais de pagamento do benefício no primeiro dia de liberações, como o aplicativo Caixa Tem.

Em fevereiro, o benefício será pago para nascidos entre janeiro e junho. Em março, será a vez dos nascidos nos meses restantes.

Pode receber quem trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, em 2020. Também é preciso atender aos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no programa PIS ou no Cnis há pelo menos cinco anos —ou seja, o primeiro emprego com carteira assinada deve ter ocorrido em 2015 ou antes;

Ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, que correspondem a R$ 2.090, considerando-se o salário mínimo de R$ 1.045 vigente em 2020;

Ter seus dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Rais ou no eSocial do ano-base considerado para apuração

OPÇÕES PARA SACAR E TRANSFERIR O DINHEIRO DO PIS

Clientes da Caixa recebem o dinheiro na conta-corrente ou na poupança. Quem não tem conta na Caixa receberá os valores em uma poupança digital criada pela Caixa, que pode ser movimentada pelo app Caixa Tem.

Se não tem conta na Caixa e o banco não conseguiu abrir a poupança digital, é preciso ir a uma agência com o número do PIS e documento oficial com foto (RG ou carteira de motorista).

Pelo Caixa Tem é possível fazer compras com cartão de débito virtual, pagar boletos e contas, fazer transferências e saques sem cartão nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Para fazer saques sem o cartão, é necessário selecionar a opção "Saque sem Cartão", gerar um código e utilizá-lo em caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O valor do abono salarial muda conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de referência. Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2020, receberá um salário mínimo, que em 2022 é de R$ 1.212. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101. O abono salarial é um dos benefícios ligados ao valor do salário mínimo.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO PIS EM 2022

As datas de liberação variam conforme o mês de nascimento do beneficiário:

Nascidos em - Recebem a partir de - Recebem até

Janeiro - 08/02/2022 - 29/12/2022

Fevereiro - 10/02/2022 - 29/12/2022

Março - 15/02/2022 - 29/12/2022

Abril - 17/02/2022 - 29/12/2022

Maio - 22/02/2022 - 29/12/2022

Junho - 24/02/2022 - 29/12/2022

Julho - 15/03/2022 - 29/12/2022

Agosto - 17/03/2022 - 29/12/2022

Setembro - 22/03/2022 - 29/12/2022

Outubro - 24/03/2022 - 29/12/2022

Novembro - 29/03/2022 - 29/12/2022

Dezembro - 31/03/2022 - 29/12/2022

VALOR DO ABONO

Meses trabalhados no ano-base

Valor do abono

1 - R$ 101,00

2 - R$ 202,00

3 - R$ 303,00

4 - R$ 404,00

5 - R$ 505,00

6 - R$ 606,00

7 - R$ 707,00

8 - R$ 808,00

9 - R$ 909,00

10 - R$ 1.010,00

11 - R$ 1.111,00

12 - R$ 1.212,00