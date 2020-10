Caixa libera neste sábado saque do FGTS para nascidos em setembro e outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 10,2 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem retirar, a partir deste sábado (31), R$ 1.045 do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que liberará a transferência para outra conta bancária, ou retirado em caixas eletrônicos, unidades lotéricas e correspondentes bancários. As informações são da Agência Brasil.

Diferentemente dos últimos sábados, a Caixa Econômica Federal não abrirá as agências para o saque, por causa do feriado prolongado de Dia de Finados, marcado para a próxima segunda (2). Somente a partir de terça-feira (3) será possível retirar o dinheiro nas agências.

Quem não quiser retirar o dinheiro em espécie pode usar o aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite a transferência da conta poupança digital para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras de forma gratuita.

Nos últimos dois meses, a Caixa creditou R$ 6,4 bilhões nas contas digitais de poupança dos trabalhadores. O dinheiro havia sido depositado em 31 de agosto (no caso dos nascidos em setembro) e em 8 de setembro (no caso dos nascidos em outubro).

Desde então, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do Caixa Tem, que permite compras por cartão de débito virtual, compras por QR Code (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros e o pagamento de boletos e de contas residenciais.