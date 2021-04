Caixa começa a pagar auxílio emergencial para nascidos em junho

Para quem nasceu em julho, a grana será depositada na terça-feira (20), mas poderá ser movimentada também somente pela conta do Caixa Tem. No dia 10 de maio, o trabalhador pode optar pelo saque ou transferência para outros bancos.

Na primeira fase, o valor da primeira parcela cai na conta aberta no Caixa Tem. Só é possível usar o dinheiro para pagar contas e fazer compras com o benefício. Só a partir de 7 de maio será autorizado o saque e a transferência dos valores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal depositou neste domingo (18) a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos em junho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.