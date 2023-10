Caixa bate recorde de financiamento imobiliário com R$ 51,3 bi no terceiro trimestre

Segundo a Caixa, o banco lidera a concessão de financiamentos habitacionais, com 68,27% de participação de mercado. Em setembro, a carteira ativa de crédito atingiu 6,6 milhões de contratos, com um total de R$ 700 bilhões.

A performance ocorreu quatro meses após o lançamento do Minha Casa, Minha Vida, uma das bandeiras do governo Lula, que subiu o valor do imóvel que pode ser financiado de R$ 264 mil para R$ 350 mil, reduziu a taxa de juros e elevou a quantia da renda familiar da menor faixa para R$ 2.640 (o equivalente a dois salários mínimos).

A marca foi obtida entre julho e setembro deste ano, quando o banco repassou R$ 51,3 bilhões em financiamentos para compra de imóveis. Até então, a melhor marca havia sido no terceiro trimestre de 2022, com R$ 48,3 bilhões.

