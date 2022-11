Caixa agora exporta programa de prevenção ao assédio

Marques era braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes. Um de seus primeiros atos foi a retirada da investigação do "guarda-chuva" da Presidência, competência que foi transferida para o conselho de administração.

A atual presidente do banco, Daniella Marques, assumiu a instituição no final de junho para conter a crise causada pelas denúncias de funcionárias do banco contra Guimarães e outros executivos.

Em setembro deste ano, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação em que pediu a condenação do ex-executivo da Caixa e o pagamento de R$ 30,5 milhões pelos danos causados a mulheres que o acusaram de assédio moral e sexual.

