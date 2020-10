Caixa abre neste sábado para pagar FGTS e auxílio emergencial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal abre, neste sábado (3), 770 agências em todo o país para fazer o pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do auxílio emergencial. Ao todo, o banco deve atender 9 milhões de beneficiários.

Podem sacar os valores os trabalhadores nascidos em maio e que têm direito ao auxílio emergencial. Ao todo, 4 milhões têm direito de fazer a retirada a partir deste sábado. No caso do FGTS emergencial, são 5 milhões de beneficiários nascidos em junho.

O cidadão que for ao banco não precisa chegar cedo, conforme orienta a Caixa. Todos que procurarem o banco até o meio-dia serão atendidos. É preciso, ainda, manter as regras de distanciamento social na fila de espera e estar de máscara. As medidas têm como objetivo evitar o contágio por coronavírus.

Os trabalhadores que vão sacar o auxílio emergencial neste sábado fazem parte da primeira fase do programa, criado pelo Congresso. Eles têm direito de sacar R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães chefes de família. No dia da liberação, também é possível fazer transferência de valores, mas, para isso, não é necessário ir ao banco.

Esses beneficiários são inscritos no CadÚnico ou informais que se inscreveram pelo site do auxílio emergencial ou no aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial e tiveram direito às cinco parcelas do benefício. Eles já receberam o depósito dos valores por meio do Caixa Tem e puderam movimentar a grana pagando contas ou fazer compras.

O auxílio emergencial é pago aos trabalhadores que perderam renda na pandemia de coronavírus. Ao todo, são cinco parcelas. No entanto, o governo editou MP que garante mais quatro parcelas do auxílio residual para parte destes trabalhadores. O valor, no entanto, caiu para R$ 300. Além disso, as regras mudaram e nem todos vão receber.

O FGTS emergencial também está sendo pago para tentar minimizar os impactos da crise da Covid-19. Os trabalhadores com grana no fundo recebem até R$ 1.045 (um salário mínimo neste ano). Primeiro, o depósito é feito no Caixa Tem para pagamento de contas realização de compras. Depois, há a liberação do saque.

Tanto no caso do FGTS quanto do auxílio emergencial a retirada pode ser feita nas agências da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.