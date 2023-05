Cade aprova aluguel de licenças 5G

No caso, as teles ficaram fora desse bloco porque já possuíam as frequências leiloadas (700 megahertz). Por isso, ao alugá-las a Winity estaria contrariando um princípio basilar do edital, pensado para estimular a concorrência.

O leilão separou frequências (avenidas no ar por onde as teles fazem trafegar seus sinais) para novos entrantes como forma de estimular a concorrência.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Superintendência-Geral do Cade aprovou, nesta segunda (8), a operação de aluguel de metade das licenças 5G adquiridas pela Winity Telecom para a Vivo. A decisão abre caminho para que negociação similar com a Tim também obtenha aval.

