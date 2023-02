Cachaça, caipirinha e chope são campeões de impostos no Carnaval

O modelo de legislação ainda está sendo debatido no Ministério da Fazenda, mas a tendência é seguir a linha de uma das propostas já em trâmite no Congresso, que vem sendo debatida desde as gestões petistas anteriores.

Governo federal prepara reforma tributária Um dos principais focos de atuação da área econômica do novo governo é aprovar uma reforma tributária. A intenção é simplificar impostos e tornar mais justa a tributação. Há projetos antigos na Câmara e no Senado que tratam sobre o tema, mas que não avançaram.

"As pessoas foram impedidas de viajar durante dois anos e, mesmo com o preço das passagens aéreas nas alturas, não deixarão de aproveitar o feriado para curtirem a folia", afirma o economista.

Os impostos cobrados sobre as passagens aéreas estão entre os menores da lista deste ano montada pela associação, perdendo apenas para o preservativo, mas Solimeo alerta para o fato de que viajar de avião está mais caro. Dentre os motivos está o encarecimento do combustível para aviação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cachaça, caipirinha e chope são os produtos com a maior carga tributária no Carnaval, segundo o Impostômetro da ACSP (Associação Comercial de São Paulo). Os tributos podem passar de 80%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.