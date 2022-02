Buser expande parceria com agências para atender viagens a trabalho

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A startup Buser, que oferece compra de passagens de ônibus intermunicipais, anunciou a expansão de seu canal voltado a parcerias com agências de viagem, o Buser Agente, para chegar ao mercado corporativo. O objetivo, segundo a Buser, é ampliar as vendas e ajudar empresas a reduzirem custos com viagens a trabalho.

No Buser Agente, a agência de viagem credenciada pode ou vender assentos nos ônibus parceiros da plataforma pelo modelo de fretamento colaborativo -modalidade na qual os passageiros dividem a conta final de forma 100% online-, ou ter acesso ao sistema de marketplace da startup, que hoje reúne 60 empresas de ônibus que atuam em rodoviárias, de acordo com a Buser.

O canal foi lançado em novembro do ano passado. Desde então, a Buser diz ter triplicado seu número de parcerias, somando mais de 350 agências. A VOLL, empresa de tecnologia que atua no mercado de viagens, é a primeira parceira desta nova etapa que mira o turismo corporativo.

"Para 2022, a projeção é chegar à marca de 3 mil parceiras totalmente integradas à plataforma [da Buser]. O mercado de viagens está aquecido, inclusive no segmento corporativo, então foi um movimento natural apostarmos também nessa frente, nos aliando a VOLL", explica Maurício Cattani, gerente do canal multimarcas da Buser.

A nova parceria ainda acontece em meio ao aumento das vendas na plataforma da VOLL. Números divulgados pela traveltech indicam que, só no último trimestre de 2021, as compras de passagens de ônibus no sistema da VOLL aumentaram mais de seis vezes (553%) em relação ao primeiro trimestre, enquanto as de avião cresceram 84%.

"Com a Buser, as empresas clientes da VOLL terão mais uma opção no momento de planejar a jornada do funcionário, o que pode gerar uma redução de custos de até 60% na hora de viajar de ônibus", diz Jordana Souza, cofundadora e diretora de receita (CRO, na sigla em inglês) da VOLL.

A expectativa é de que o Buser Agente também contribua para que a Buser chegue a 200 mil passageiros transportados ao longo do ano.