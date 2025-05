Buffett diz que comércio pode ser ato de guerra que leva a coisas ruins

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O investidor Warren Buffett, uma das pessoas mais ricas do mundo, defendeu que os Estados Unidos façam comércio com todo o mundo, em uma crítica indireta à política tarifária do presidente do país, Donald Trump.

Buffett não citou o nome do republicano, mas afirmou que usar as taxas como embate já gerou precedentes negativos. A declaração foi dada na 60ª reunião anual que o investidor promove em Omaha, Nebraska, e em resposta a um questionamento específico sobre o comércio exterior.

"Não há dúvida de que o comércio, o comércio pode ser um ato de guerra. Acho que isso levou a coisas ruins. As atitudes que isso provocou nos Estados Unidos, quero dizer, deveríamos estar buscando comércio com o resto do mundo e deveríamos fazer o que fazemos melhor e eles deveriam fazer o que fazem melhor", disse Buffett.

"É um grande erro, na minha opinião, quando você tem sete bilhões e meio de pessoas que não gostam muito de você e você tem 300 milhões se vangloriando de alguma forma sobre como eles se saíram bem. Não acho que seja certo e não acho que seja sábio", continuou.

O empresário ainda defendeu que se o mundo se tornar mais próspero, assim se tornarão os EUA.

"Eu realmente acredito que quanto mais próspero o resto do mundo se tornar —não será às nossas custas— mais prósperos nos tornaremos e mais seguros nos sentiremos, e seus filhos se sentirão algum dia."