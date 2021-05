Brasileiro volta a adiar compras com perda de renda e piora da pandemia

Viviane afirma que o Ibre tem se reunido com instituições de pesquisa de outros países, que têm encontrado resultados semelhantes em suas sondagens. Um resultado em comum é o aumento na poupança dos consumidores, exceto em países muito pobres, como África do Sul. Outro ponto compartilhado é a visão de que o consumo de serviços só será retomado de fato quando as pessoas passarem a se sentir seguras após a vacinação.

Em relação à pesquisa anterior, subiu o percentual daqueles que estão poupando por precaução (32% para 37%) e dos que estão com medo do desemprego (20% para 26%).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete em cada dez consumidores brasileiros têm adiado compras de bens ou serviços por causa da pandemia, de acordo com sondagem especial realizada pelo FGV-Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) em abril. O percentual é superior aos 62% registrados em outubro do ano passado.

