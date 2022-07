Brasileiro paga US$ 30 em toalha de Lula em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As toalhas com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceram no Central Park, em Nova York.

Brasileiros eleitores do petista que foram ao parque neste domingo (17) para assistir ao show de Ney Matogrosso no festival de verão SummerStage levaram suas toalhas para esticar no gramado.

O produto também podia ser encontrado para vender no local, por US$ 30, o que equivale a R$ 160 aproximadamente.

No Brasil, como base de comparação, o ambulante Osvaldo Valentim, que vendeu 20 toalhas para o ator Bruno Gagliasso, cobra de R$ 20 a R$ 60 em sua barraquinha na região da avenida Paulista.