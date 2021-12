'Brasil está cheio de oportunidades', afirma David Vélez, co-fundador do Nubank

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após terem marcado valorização de 20% no pregão de estreia na véspera, os BDRs do Nubank negociados na Bolsa de Valores do Brasil operavam em forte alta na manhã desta sexta-feira (10).

Por volta do meio-dia, os papéis tinham ganhos de 5,3%, cotados a R$ 10,58. Os BDRs são certificados que correspondem às ações negociadas originalmente na Bolsa de Nova York (Nyse), nos Estados Unidos.

Na Bolsa americana, após uma alta próxima de 15% na sessão passada, os papéis avançavam cerca de 2%, cotados a US$ 10,52 (R$ 58,44).

"O Brasil está cheio de oportunidades", afirmou David Vélez, co-fundador do Nubank, durante cerimônia de toque do sino para comemorar a listagem dos papéis da fintech na B3. "Vamos acreditar no Brasil e na América Latina. Toda complexidade é oportunidade."

Segundo ele, o IPO é um momento de muito orgulho para qualquer empreendedor, e que serve para refletir sobre a trajetória do negócio até aqui.

Vélez disse que a dupla listagem das ações do Nubank, nas Bolsas brasileira e americana, reflete de maneira adequada a cultura de respeito ao cliente pregado pela fintech.

"Muitas empresas têm cultura e valores, mas os valores ficam lá na parede e elas vão lá e fazem algo completamente diferente. A gente não", assinalou o executivo.

Vélez afirmou também que a ambição de desafiar o status quo estabelecido há anos no mercado financeiro segue como um dos grandes norteadores para o negócio. "A dor de não ter tentado é muito maior do que a dor de ter tentado e ter falido", disse ele.

Co-fundadora do Nubank, Cristina Junqueira afirmou que a capitalização por meio da abertura de capital permite escalar ainda mais o impacto gerado aos cerca de 48 milhões de clientes.

"A gente aqui no Brasil tem tanto problema, a gente acorda de manhã até a hora de dormir e tropeça em problema o dia inteiro. Cada um desses problemas é uma oportunidade. É uma oportunidade de fazer diferente, e dá para fazer diferente. Se a gente está aqui hoje, é a prova que não precisamos aturar, nos conformar", afirmou Cristina.

"No Brasil e no mundo ainda têm problemas para resolver, e a gente sabe resolver problemas", afirmou Edward Wible, co-fundador do Nubank.

Aproximadamente 815 mil pessoas investiram em BDRs do banco digital no Brasil, o que fez da oferta a maior em número de investidores de varejo no mercado local.

Além disso, cerca de 7,5 milhões de pessoas aceitaram um BDR sem custos pelo programa NuSócios. Os BDRs são certificados que representam uma fração de 1/6 de uma ação da Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank negociada na NYSE.

"A chegada desses investidores [trazidos pela oferta do Nubank] é muito importante, porque uma Bolsa efetiva só funciona com um ecossistema amplo, com vários segmentos de clientes podendo operar dentro desse mercado", afirmou Gilson Finkelsztain, presidente da B3.

"Assim, as empresas podem captar recursos, ampliar negócios e fortalecer a economia, que é isso que a gente precisa para ajudar o Brasil a crescer e a gerar emprego", acrescentou.

Finkelsztain destacou que a oferta do banco digital fecha com "chave de ouro" o ano de 2021 para a Bolsa de Valores, em que 45 empresas fizeram abertura de capital (IPO), e outras 26 realizaram follow-ons, (ofertas subsequentes de ações), movimentando cerca de R$ 130 bilhões.