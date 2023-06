Brasil confirma mais 5 casos de gripe aviária em animais silvestres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco novos casos de gripe aviária foram informados pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) nesta quinta-feira (8). Ao todo, o Brasil chega a 30 casos da doença, todos em aves silvestres. Há ainda seis casos sob investigação. As informações estão disponíveis na plataforma criada pelo ministério para o acompanhamento de focos do vírus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.