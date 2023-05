Bradesco fica fora do ar na manhã desta terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema do Bradesco está fora do ar na manhã desta terça-feira (30). Segundo relatos de usuários nas redes sociais, a falha atinge o aplicativo do banco, seu internet bank e até caixas eletrônicos. O aplicativo do Next, banco digital do Bradesco, também caiu.

Procurado pela Folha, o Bradesco não havia se manifestado até as 9h13 desta terça. No Twitter, a empresa respondeu a alguns usuários pedindo que eles a consultassem de forma privada.

De acordo com o Dowdetector, usuários indicam problemas com Bradesco desde as 7h31. Já são mais de mil registros até as 9h.

Para muitos trabalhadores, hoje é dia de pagamento. A queda no sistema do banco afeta também quem ainda não preencheu a declaração do Imposto de Renda. O prazo de entrega termina nesta quarta (31).

Ao acessar o aplicativo, a mensagem que aparece é: "Algo deu errado por aqui. Mas você pode acessar sua conta pelo Internet Banking (computador), ou, se preferir, voltar mais tarde". Porém, pelo computador a conta também não pode ser acessada.

Quem tem conta ou investimento no Bradesco precisa pegar o informe junto ao banco para enviar a declaração do IR 2023.

O contribuinte que está obrigado a declarar o IR, mas não envia o documento sofre sanções. O prazo neste ano vai até 23h59 do dia 31 de maio.

Dentre as principais punições atreladas à falta de entrega da declaração estão pagamento de multa e suspensão do CPF (Cadastro de Pessoa Física), que fica "pendente de regularização", de acordo com o fisco, até que o contribuinte regularize a situação.