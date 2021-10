Bradesco compra fatia do BB no Digio por R$ 625 milhões

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Bradesco anunciou nesta sexta-feira (8) que fechou um acordo para a compra da participação de 49,99% do Banco do Brasil no banco Digio por R$ 625 milhões. Com a operação, o Bradesco passará a deter 100% do capital social do banco digital.

Em comunicado ao mercado, o Bradesco afirmou que a aquisição faz parte da estratégia de investir em empresas digitais, buscando diversificar sua atuação e seu público.

O Digio possui carteira de crédito de R$ 2,5 bilhões, com aproximadamente 2 milhões de cartões. O banco digital oferece serviços como abertura de conta, crédito pessoal, gratuitade em operações de TED e saque em caixas eletrônicos, entre outros.

A operação ainda depende de aprovação do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).