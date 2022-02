Bradesco apresenta instabilidade em transferência via Pix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes do Bradesco estão com dificuldades para realizar operações de transferência de dinheiro via Pix por meio do aplicativo do banco nesta sexta-feira (25).

Segundo relatos nas redes sociais, a instabilidade no serviço da instituição financeira teria se iniciado no início da tarde desta sexta.

De acordo com o site de monitoramento de serviços online Downdetector, por volta das 14h40, as notificações de problemas com o acesso aos serviços de Pix do Bradesco saltaram para cerca de 200.

Às 16h, as reclamações de clientes do banco que não conseguiam transferir dinheiro pelo Pix já estavam perto da marca de 300.

"O Pix nos canais digitais apresentou momentos de intermitência no período da tarde. Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível", informou o Bradesco, em nota.