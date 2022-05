Boticário lança campanha de Dia dos Namorados que inclui trisal e ficantes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grupo Boticário lançará na terça (23) uma campanha de Dia dos Namorados um tanto quanto diferente: eles decidiram englobar não apenas os casais de namorados, mas também os ficantes, amigos "coloridos", casais com longos casamentos, os adeptos ao poliamor e mesmo quem volta a se relacionar com um ex-amor.

A campanha, explica o grupo, pretende ressignificar o dia 12 para o "Dia do Amor", sem se importar com "rótulos ou status de relacionamento" e ampliar "a data mais afetuosa do ano para caber mais do que apenas os namorados, mas todo e qualquer tipo de relação que tem o amor como combustível".

A publicidade foi criada pela agência AlmapBBDO e contará com um "filme conceito", chamado "Questionamento", que abordará os diferentes tipos de relacionamento e dar espaço "às mais diversas formas de sentir, amar e viver - reforçando que, cada uma delas, é motivo de celebração". A divulgação também incluirá conversas nas redes sociais com os depoimentos reais sobre os diferentes tipos de relacionamentos e novos modelos relacionais.

"O novo significado que o Boticário atribui para a data endossa a presença da marca no território do amor e celebra a diversidade de tipos de relações - como forma de tornar a comemoração mais inclusiva, indo além de quem tem status de relacionamento 'namorando'", declara a empresa sobre a campanha.

"Em tempos de amores mais fluídos e diante de um contexto pós-pandêmico, viver o momento tornou-se uma necessidade latente de grande parte da população", acrescenta o Grupo Boticário.

Para Marcela de Masi Nogueira, Diretora de Branding e Comunicação do Boticário, a decisão da campanha é uma forma de fazer o público se enxergar no conteúdo produzido pela marca. "Neste ano queremos aproveitar o Dia do Amor para sermos vetores da mudança que gostaríamos de ver no mundo", declarou.

"Queremos celebrar o amor — em seu mais amplo, complexo e diverso significado, considerando todas as suas formas, independentemente de qualquer status de relacionamento. Para nós, que há mais de 40 anos buscamos espalhar amor e beleza pelo mundo, toda relação em que existe amor merece ser comemorada", emenda a executiva.