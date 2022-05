Bônus de R$ 800 mi do Nubank depende de permanência de atual CEO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acordo de remuneração da diretoria do Nubank, que estabelece pagamento aos executivos de montante superior a R$ 800 milhões, prevê que o CEO e fundador da fintech, David Vélez, permaneça na companhia ao menos pelos próximos cinco anos.

A informação consta em comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira (2) para "esclarecer informações incorretas e descontextualizadas sobre a remuneração da nossa diretoria estatutária", segundo o Nubank.

De acordo com o documento, a companhia prevê o pagamento de R$ 804,4 milhões à diretoria durante o ano calendário de 2022, bem acima do observado entre os grandes bancos brasileiros, .

Desse total, R$ 678,9 milhões, ou 84%, referem-se ao programa CSA (Contingent Share Award) destinado a Vélez, e R$ 125,5 milhões, ou 16%, ao restante da remuneração da diretoria em 2022.

"O CSA é um programa de remuneração em ações outorgado ao nosso fundador e diretor presidente, David Vélez, condicionado ao cumprimento de metas ambiciosas, e que deverá representar praticamente 100% da remuneração total do Sr. Vélez ao longo dos próximos 5 anos, período mínimo que o Sr. Vélez deverá permanecer na Companhia para fazer jus aos frutos do CSA", informa o Nubank no comunicado.

Ainda segundo o documento, o CSA estabelece metas desafiadoras que refletem patamares de capitalização de mercado atrativos aos acionistas. "Desta forma, o CSA cria um alinhamento de interesses de longo prazo, forte e transparente, entre o Sr. Vélez e os nossos acionistas. Esse plano foi aprovado pelo nosso conselho de administração e elaborado com o suporte de uma consultoria de remuneração de renome internacional, que analisou as melhores práticas de mercado globais."

Segundo o formulário de referência, documento que empresas enviam à B3 e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), cerca de R$ 804 milhões serão distribuídos aos oito membros da diretoria estatutária do Nubank.

Outros US$ 11 milhões serão divididos por oito membros remunerados dentre os nove que compõem o conselho de administração do banco digital criado em 2013 e que tem hoje mais de 54 milhões de clientes.

As informações do formulário do Nubank geraram discussões em redes sociais nos últimos dias, já que o banco, que fez sua estreia na Bolsa de Nova York em dezembro com uma oferta inicial de ações (IPO) de US$ 2,6 bilhões (R$ 13 bilhões) -que o avaliou em US$ 48 bilhões (R$ 240,7 bilhões) na ocasião-- teve em 2021 um prejuízo líquido de US$ 165,3 milhões (R$ 829,1 milhões).

Metas ambiciosas A fintech já tinha dito na semana passada que só deverá pagar a remuneração aos seus diretores este ano se metas ambiciosas de preço de suas ações forem atingidas.

"Mais de 85% da previsão de compensação em ações da diretoria estatutária da Nu Holdings em 2022 depende da realização de metas ambiciosas, específicas e sustentadas de preço da ação, alinhadas aos interesses de longo prazo de nossos 'stakeholders'", informou o banco digital em comunicado à Reuters.

Segundo o banco, essa remuneração só ocorrerá "se níveis pré-determinados do preço da ação forem atingidos, de acordo com acordo contingente de ações aprovado pelo conselho de administração em novembro e divulgado nos documentos de registro do processo de IPO em 2021".

As condições para que essa remuneração se concretize incluem que a média do preço da ação ordinária classe A nunca fique abaixo de US$ 18,69 (R$ 93) por um período de 60 dias consecutivos no mercado. A segunda condição é que a média de preço da ação ordinária classe A fique igual ou acima de US$ 35,30 (R$ 177) por um período de 60 dias consecutivos. Atualmente, o preço da ação do Nubank está no patamar de US$ 6,33 (R$ 31).

O valor total da remuneração prevista pelo Nubank a seus executivos é bastante superior aos R$ 185,3 milhões pagos pelo banco no ano passado. O montante também é maior que os R$ 46,6 milhões em remuneração paga a diretores e conselheiros.

Veja como são os bônus em outros grandes bancos O Itaú Unibanco, maior banco da América Latina e que chegou a ficar com um valor de mercado abaixo do Nubank quando do IPO do banco digital, pagou a seus administradores no ano passado R$ 444 milhões, incluindo opções de ações e remuneração fixa, segundo seu formulário de referência. A remuneração foi dividida entre 45 membros do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal.

Já o Bradesco pagou cerca de R$ 880 milhões em remuneração a membros dos conselhos de administração e fiscal e diretoria em 2021. O banco digital Inter pagou R$ 26,2 milhões a 27 executivos ano passado.

Ainda de acordo com o formulário do Nubank, 96% dos valores pagos aos membros da administração da empresa em 2021 vieram de remuneração variável. Isso refere-se normalmente a opções de ações, instrumento muito usado por empresas de alto crescimento para incentivo aos seus principais sócios.

As ações do Nubank operam em alta de 0,5% nesta segunda nos Estados Unidos, a US$ 6,04. Desde o IPO, as ações da fintech recuam cerca de 40%.