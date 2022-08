Bolsonaro publica foto como fisiculturista e comemora corte de imposto de whey protein

O ex-presidente foi considerado o candidato mais preparado para lidar com problemas do país como fome e pobreza pela maior parte dos eleitores entrevistados pela pesquisa Datafolha, opinião compartilhada até por alguns apoiadores de outros presidenciáveis.

Até as 21h desta sexta, a publicação tinha 37 mil curtidas no Twitter.

Nesta sexta (19), em sua conta no Twitter, Bolsonaro rebateu as críticas à redução dos tributos com uma montagem de seu rosto em um corpo de fisiculturista. Na imagem, Bolsonaro veste uma sunga verde com o número que usará nas urnas deste ano.

