Bolsonaro prorroga regras especiais para cancelamento de eventos na pandemia

O texto da MP, no entanto, não foi entregue. Interlocutores disseram à reportagem que o Ministério da Economia pediu para reavaliar alguns trechos da redação. Bolsonaro pretende ir pessoalmente ao Congresso encaminhar a recriação do auxílio.

A previsão é que o benefício comece a ser pago a partir de abril. Os valores serão menores do que os desembolsados no ano passado.

Também estava prevista para esta quarta (17) a entrega, por Bolsonaro, da MP do pagamento do novo auxílio emergencial.

As operações de remarcação ou de compra via crédito não podem ter custo adicional ou taxa para os clientes.

A norma editada no ano passado e agora prolongada prevê que, em caso de cancelamento, as empresas promotoras desses eventos não serão obrigadas a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que garantam a remarcação das reservas ou a disponibilização de créditos para a compra de outros serviços.

De acordo com o Palácio do Planalto, a nova MP se aplica para serviços adiados ou cancelados até o final de 2021.

